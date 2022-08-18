"Мама" Вєрки Сердючки Інна Бєлоконь показала рідкісні фото своїх чоловіка та доньки

Українська акторка, "мама" Вєрки Сердючки Інна Бєлоконь рідко говорить про своє особисте життя.
Тож не дивно, що тривалий час Інні Бєлоконь, яка грає маму Вєрки Сердючки, приписують роман з Андрієм Данилком, з яким вони товаришують вже 30 років.
Втім, не так часто, але Бєлоконь публікує у соцмережах спільні фото зі своїм справжнім чоловіком на ім'я Олег. Про нього мало що відомо. Пара познайомилася близько 30 років тому, у подружжя свій бізнес – вони займаються розведенням породистих собак.
У червні коханий Бєлоконь відсвяткував день народження, з яким артистка мило привітала чоловіка у фотоблогу.
Чоловік та донька Інни
Зазначимо, що у подружжя також є донька Яна. 2015 року дівчина закінчила Полтавський комерційний технікум. Наразі ж Яна навчається у Польщі.
Нагадаємо, що днями ведучий Олександр Педан розповів, як його 17-річна донька з бойфрендом поїхала жити до Польщі.
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