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"Мама" Вєрки Сердючки Інна Бєлоконь показала рідкісні фото своїх чоловіка та доньки

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"Мама" Вєрки Сердючки Інна Бєлоконь показала рідкісні фото своїх чоловіка та доньки

Інна Бєлоконь з чоловіком / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Українська акторка, "мама" Вєрки Сердючки Інна Бєлоконь рідко говорить про своє особисте життя.

Тож не дивно, що тривалий час Інні Бєлоконь, яка грає маму Вєрки Сердючки, приписують роман з Андрієм Данилком, з яким вони товаришують вже 30 років.

Втім, не так часто, але Бєлоконь публікує у соцмережах спільні фото зі своїм справжнім чоловіком на ім'я Олег. Про нього мало що відомо. Пара познайомилася близько 30 років тому, у подружжя свій бізнес – вони займаються розведенням породистих собак.

Інна Бєлоконь з чоловіком / © instagram.com/belokoninnaviktorovna
Інна Бєлоконь з чоловіком / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna
Інна Бєлоконь з чоловіком / © instagram.com/belokoninnaviktorovna
Інна Бєлоконь з чоловіком / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna
Інна Бєлоконь з чоловіком та донькою / © instagram.com/belokoninnaviktorovna
Інна Бєлоконь з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna
Інна Бєлоконь з чоловіком та донькою / © instagram.com/belokoninnaviktorovna
Інна Бєлоконь з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna
Інна Бєлоконь з чоловіком / © instagram.com/belokoninnaviktorovna
Інна Бєлоконь з чоловіком / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna
Інна Бєлоконь з чоловіком / © instagram.com/belokoninnaviktorovna
Інна Бєлоконь з чоловіком / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

У червні коханий Бєлоконь відсвяткував день народження, з яким артистка мило привітала чоловіка у фотоблогу.

Чоловік та донька Інни

Зазначимо, що у подружжя також є донька Яна. 2015 року дівчина закінчила Полтавський комерційний технікум. Наразі ж Яна навчається у Польщі.

Інна Бєлоконь з донькою / © instagram.com/belokoninnaviktorovna
Інна Бєлоконь з донькою / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Нагадаємо, що днями ведучий Олександр Педан розповів, як його 17-річна донька з бойфрендом поїхала жити до Польщі.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2932
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