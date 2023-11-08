"Мама" Вєрки Сердючки видала доньку заміж: фото з весілля

Українська акторка Інна Бєлоконь, яка грає "маму" Вєрки Сердючки, розповіла про радісну подію у житті її родини.

Так, Бєлоконь повідомила, що її донька Яна вийшла заміж. На сторінці в Instagram зірка розмістила атмосферний чорно-білий кадр, на якому Яна зображена зі своїм чоловіком. Молоде подружжя на фото усміхається і крокує у світле майбутнє.

Наречена обрала вишукану білу сукню, розшиту камінням, а в руках тримала букет, коханий дівчини був у чорному класичному костюмі, білій сорочці, а піджак чоловіка прикрасила бутоньєрка.

"S❤️Y" – коротко підписала світлину Бєлоконь.

Донька Інни Бєлоконь вийшла заміж / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Де та коли відбулося весілля, Інна Бєлоконь не повідомила, а також не розповіла, хто став обранцем її доньки. Так само невідомо, чи був присутній на весіллі друг та колега Інни, артист Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка.

Інна Бєлоконь з чоловіком та донькою / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Нагадаємо, що Інна Бєлоконь вже понад 30 років заміжня за чоловіком на ім'я Олег, з яким має сімейний бізнес – розводить породистих собак. У шлюбі в Інни та Олега народилася донька Яна. 2015 року вона закінчила Полтавський комерційний технікум. Продовжила навчання дівчина у Польщі.

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