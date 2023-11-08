"Мама" Вєрки Сердючки видала доньку заміж: фото з весілля

Інна Бєлоконь також показала чоловіка своєї доньки.
Українська акторка Інна Бєлоконь, яка грає "маму" Вєрки Сердючки, розповіла про радісну подію у житті її родини.
Так, Бєлоконь повідомила, що її донька Яна вийшла заміж. На сторінці в Instagram зірка розмістила атмосферний чорно-білий кадр, на якому Яна зображена зі своїм чоловіком. Молоде подружжя на фото усміхається і крокує у світле майбутнє.
Наречена обрала вишукану білу сукню, розшиту камінням, а в руках тримала букет, коханий дівчини був у чорному класичному костюмі, білій сорочці, а піджак чоловіка прикрасила бутоньєрка.
"S❤️Y" – коротко підписала світлину Бєлоконь.
Де та коли відбулося весілля, Інна Бєлоконь не повідомила, а також не розповіла, хто став обранцем її доньки. Так само невідомо, чи був присутній на весіллі друг та колега Інни, артист Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка.
Нагадаємо, що Інна Бєлоконь вже понад 30 років заміжня за чоловіком на ім'я Олег, з яким має сімейний бізнес – розводить породистих собак. У шлюбі в Інни та Олега народилася донька Яна. 2015 року вона закінчила Полтавський комерційний технікум. Продовжила навчання дівчина у Польщі.
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