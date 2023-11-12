"Мама" Вєрки Сердючки зачарувала новим фото з весілля доньки, своєї копії

Українська акторка Інна Бєлоконь, яка грає "маму" Вєрки Сердючки ніяк не натішиться доньчиному щастю.

Так, з шанувальниками Бєлоконь поділилася новим атмосферним фото з весілля її єдиної доньки Яни. На сторінці в Instagram зіркова мама розмістила кадр, на якому Яна ніжно обіймає свого коханого і поклала йому голову на плече.

Обранець дівчини стоїть до камери спиною, тож розгледіти його прихильникам Інни не вдасться. Натомість дуже добре видно обличчя Яни. І тут фани зазначили, наскільки донька схожа на Інну Бєлоконь. Окрім того фани привітали родину артистки і побажали довгих щасливих років життя:

Донька Інни Бєлоконь вийшла заміж / Фото: instagram.com/belokoninnaviktorovna

Вітаю! Щастя молодим!

Красуня, вітаю! Нехай будуть щасливими сьогодні і завжди!

Інно, донька на вас так схожа! Ви просто одне обличчя!

Щасливої долі молодятам

Як і раніше, Інна Бєлоконь жодних подробиць про весілля не повідомила – ані де та коли воно відбулося, ані хто став обранцем її доньки.

Нагадаємо, що днями акторка Інна Бєлоконь поділилася з шанувальниками радісною звісткою про те, що її донька Яна вийшла заміж. Щаслива зіркова мама показала романтичне фото з весілля доньки, та засвітила її нареченого.

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