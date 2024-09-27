"Мама" Вєрки Сердючки замилувала фото з 5-місячною онукою та донькою під час прогулянки

Інна Білоконь потішила сімейним контентом.
Українська акторка Інна Білоконь, яка грає "маму" Вєрки Сердючки, показала рідкісні фото зі своєю родиною.
У своєму Instagram Інна опублікувала миле фото з онукою Веронікою, якій наступного місяця буде пів рочку. Зіркова бабуся у кадрі позує у стильному луці, який складається з толстовки, спідниці та кепки. У цей час у неї на руках усміхається крихітна онука в рожевому образі. Помітно, як за цей час дівчинка значно підросла та змінилася.
Також донька знаменитості Яна у футболці та джинсах зробила й собі імпровізовану фотосесію з донечкою в парку. Вочевидь, сімейство зустрілося задля спільної прогулянки у мальовничому місці, насолодитися природою.
Як говорить Інна Білоконь, для неї це суцільне щастя й задоволення проводити час з близькими: "Якщо кохання, то ніжне. Обожнюю, щаслива! І повторюю, це любов назавжди".
Нагадаємо, нещодавно донька акторки Інни Білоконь показала, як минало хрещення 4-місячної донечки. Окрім того, Яна показала рідкісний кадр з чоловіком, якого раніше ретельно приховувала від публіки.
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