"Мама" Вєрки Сердючки замилувала фото з донькою на останніх місяцях вагітності

Українська акторка Інна Білоконь, яка грає "маму" Вєрки Сердючки, показалася з донькою Яною у ніжній фотосесії.

У своєму фотоблогу донька Інни поділилася атмосферними світлинами з родинної фотосесії. У кадрі Яна час від часу змінює образи й постає у джинсах, різних топах і смугастій сорочці, які підкреслюють її тендітний стан. Тим часом Інна Білоконь також підібрала свої образи у відповідності стилю доньки й також позує у сорочці та джинсах. Так, вона ніжно цілує Яну й обіймає її помітно округлий животик.

Інна Білоконь з донькою Яною / Фото: instagram.com/makohonyana_

Інна Білоконь з донькою Яною / Фото: instagram.com/makohonyana_

"Найтепліше відео на згадку, бо розумієш, як швидко плине час. Мама…", - написала Яна.

Інна Білоконь з донькою Яною / Фото: instagram.com/makohonyana_

Інна Білоконь з донькою Яною / Фото: instagram.com/makohonyana_

У коментарях юзери залишили багато компліментів:

Які ви красуні, просто вогонь. Найкращі, люблю вас

Чарівні дівчата

Мурашки, дуже ніжно!

Стільки ніжності в цьому відео

Зазначимо, про радісну звістку донька Інни Білоконь сповістила декілька місяців тому й показалася на ніжних фото з чоловіком, з яким побралася у листопаді минулого року. Більше подробиць про вагітність Яна розкривати не стала.

Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський вперше показав свого новонародженого сина та розсекретив його незвичне ім'я.

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