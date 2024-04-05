"Мама" Вєрки Сердючки замилувала фото з донькою на останніх місяцях вагітності

Інна Білоконь вже зовсім скоро стане бабусею.
Українська акторка Інна Білоконь, яка грає "маму" Вєрки Сердючки, показалася з донькою Яною у ніжній фотосесії.
У своєму фотоблогу донька Інни поділилася атмосферними світлинами з родинної фотосесії. У кадрі Яна час від часу змінює образи й постає у джинсах, різних топах і смугастій сорочці, які підкреслюють її тендітний стан. Тим часом Інна Білоконь також підібрала свої образи у відповідності стилю доньки й також позує у сорочці та джинсах. Так, вона ніжно цілує Яну й обіймає її помітно округлий животик.
"Найтепліше відео на згадку, бо розумієш, як швидко плине час. Мама…", - написала Яна.
У коментарях юзери залишили багато компліментів:
- Які ви красуні, просто вогонь. Найкращі, люблю вас
- Чарівні дівчата
- Мурашки, дуже ніжно!
- Стільки ніжності в цьому відео
Зазначимо, про радісну звістку донька Інни Білоконь сповістила декілька місяців тому й показалася на ніжних фото з чоловіком, з яким побралася у листопаді минулого року. Більше подробиць про вагітність Яна розкривати не стала.
Нагадаємо, нещодавно співак Віталій Козловський вперше показав свого новонародженого сина та розсекретив його незвичне ім'я.
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