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- Гламур
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"Мама" Вєрки Сердючки Білоконь замилувала рідкісними фото з чоловіком і дворічною онукою
Родина проводить літній відпочинок разом.
Українська акторка Інна Білоконь, яка грає сценічну маму Вєрки Сердючки, потішила шанувальників сімейним контентом і показала найдорожчих людей.
У своєму Instagram знаменитість опублікувала серію рідкісних світлин із чоловіком Олегом та маленькою онукою Веронікою. Родина влаштувала затишну фотосесію серед квітучого лавандового поля. На знімках дворічна дівчинка ніжно цілує зіркову бабусю, а також позує на плечах у дідуся.
Для літньої фотосесії Інна обрала елегантний чорний костюм, її чоловік з’явився у світлій футболці та шортах, а маленька Вероніка постала в легкому літньому образі з майкою та шортами. Окрім атмосферних кадрів у лаванді, артистка також показала, як проводить час з онукою біля басейну. Бабуся та внучка разом насолоджувалися водними розвагами та сонячним відпочинком.
«Наше літо», — коротко, але дуже тепло підписала світлини Інна Білоконь.
У коментарях підписники не стримували емоцій та засипали родину компліментами.
Ви маєте неймовірні очі. Дуже красива сім’я!
Яка ж чарівна у вас онучка! Нехай росте здоровою та щасливою!
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