"Мама" Вєрки Сердючки Білоконь замилувала рідкісними фото з чоловіком і дворічною онукою

Вєрка Сердючка та Інна Білоконь / © instagram.com/v_serduchka

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Українська акторка Інна Білоконь, яка грає сценічну маму Вєрки Сердючки, потішила шанувальників сімейним контентом і показала найдорожчих людей.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала серію рідкісних світлин із чоловіком Олегом та маленькою онукою Веронікою. Родина влаштувала затишну фотосесію серед квітучого лавандового поля. На знімках дворічна дівчинка ніжно цілує зіркову бабусю, а також позує на плечах у дідуся.

Для літньої фотосесії Інна обрала елегантний чорний костюм, її чоловік з’явився у світлій футболці та шортах, а маленька Вероніка постала в легкому літньому образі з майкою та шортами. Окрім атмосферних кадрів у лаванді, артистка також показала, як проводить час з онукою біля басейну. Бабуся та внучка разом насолоджувалися водними розвагами та сонячним відпочинком.

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Інна Білоконь з онукою / © instagram.com/belokoninnaviktorovna

Інна Білоконь з чоловіком і онукою / © instagram.com/belokoninnaviktorovna

Інна Білоконь з онукою / © instagram.com/belokoninnaviktorovna

«Наше літо», — коротко, але дуже тепло підписала світлини Інна Білоконь.

У коментарях підписники не стримували емоцій та засипали родину компліментами.

Ви маєте неймовірні очі. Дуже красива сім’я!

Яка ж чарівна у вас онучка! Нехай росте здоровою та щасливою!

Нагадаємо, нещодавно наречений-військовий Лесі Нікітюк показав їхнього однорічного сина Оскара та як він підріс.

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