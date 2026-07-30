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- Гламур
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"Мама" Вєрки Сердючки показала язика та замилувала кумедними кадрами з дворічною онукою
Інна Білоконь не стримала емоцій і показала, як проводить літо з маленькою Веронікою.
Акторка Інна Білоконь, яку глядачі знають як сценічну маму Вєрки Сердючки, потішила прихильників новими сімейними кадрами.
Артистка провела час зі своєю 2-річною онукою Веронікою. Разом вони насолоджувалися однією з найулюбленіших літніх ягід — шовковицею. Після цього бабуся та онука влаштували веселу фотосесію. Кумедними селфі Білоконь поділилася у своєму Instagram.
«Шовковиця і настрій», — коротко підписала світлини Інна Білоконь.
На оприлюднених кадрах акторка та маленька Вероніка весело позують перед камерою, показуючи язики, забарвлені соком шовковиці у темно-фіолетовий колір. Щирі емоції та безтурботний настрій зробили ці фото особливо теплими й швидко привернули увагу шанувальників.
Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова також замилувала світлинами з 5-річним сином у Туреччині та похизувалася струнким тілом.