"Мама" Вєрки Сердючки показала язика та замилувала кумедними кадрами з дворічною онукою

Вєрка Сердючка з мамою

Реклама

Акторка Інна Білоконь, яку глядачі знають як сценічну маму Вєрки Сердючки, потішила прихильників новими сімейними кадрами.

Артистка провела час зі своєю 2-річною онукою Веронікою. Разом вони насолоджувалися однією з найулюбленіших літніх ягід — шовковицею. Після цього бабуся та онука влаштували веселу фотосесію. Кумедними селфі Білоконь поділилася у своєму Instagram.

Реклама

«Шовковиця і настрій», — коротко підписала світлини Інна Білоконь.

Реклама

Інна Білоконь з онукою / © instagram.com/belokoninnaviktorovna

На оприлюднених кадрах акторка та маленька Вероніка весело позують перед камерою, показуючи язики, забарвлені соком шовковиці у темно-фіолетовий колір. Щирі емоції та безтурботний настрій зробили ці фото особливо теплими й швидко привернули увагу шанувальників.

Нагадаємо, нещодавно Даша Квіткова також замилувала світлинами з 5-річним сином у Туреччині та похизувалася струнким тілом.

Новини партнерів