Мама загиблого Паші Лі розповіла правду про його смерть: не віддавав бронежилет і загинув не від кулі снайпера

Актор Паша Лі загинув навесні в Ірпені, коли в місто ввійшли російські окупанти.

Зокрема, про смерть знаменитості багато писали. Утім, як виявилося, Паша Лі загинув не так, як раніше повідомлялося.

Мама актора розповіла, що її син не служив у лавах тероборони, а був волонтером. Знімки, де Паша зображений у військовій формі, були зроблені під час знімань фільму.

Паша Лі

Окрім того, мама актора розповіла, що її син загинув не від рук снайпера та не знімав свого бронежилета, аби віддати дитині.

"Фото зроблено під час зйомок фільму Ахтема Сеітаблаєва "Мирний-21". У територіальній обороні Паша не був, він працював у волонтерському штабі міської ради. Мені потрібна правда про сина, а не легенди!" – розповіла мама актора в коментарі НСЖУ.

Оскільки Паша жив в Ірпені, перед евакуацією він з іншими волонтерами вирішив заїхати додому. Утім, та частина міста вже була окупована росіянами. Коли вони їхали, їхню автівку розстріляли. Двом іншим волонтерам вдалося врятувати. Ірині й Тарасу окупанти під прицілом автомата наказали тікати, а Пашу забрати не дозволили.

За декілька днів українці відшукали тіло загиблого актора.

Паша Лі / Фото: instagram.com/pashaleeofficial

"Спочатку про нього писали, ніби він служив у територіальній обороні, потім – ніби загинув від кулі снайпера, віддавши свій бронежилет. Це все – неправда. Вбивство мого сина, цивільного, – це воєнний злочин, за який убивці мають відповісти!" – розповіла мама актора.

Нагадаємо, Пашу Лі, який трагічно загинув в Ірпені, посмертно нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Нагороду президент України Володимир Зеленський вручив мамі загиблого актора Марії.

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