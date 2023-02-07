Мама зірки серіалу "Постукай у мої двері" через землетрус у Туреччині опинилася під завалами

Рідні іншої турецької акторки теж опинилися під завалами, вона просить про допомогу.
Учора, 6 лютого, у Туреччині стався потужний землетрус, який, за останніми даними, забрав життя понад 5 тисяч осіб. Однак під завалами ще досі перебувають люди, зокрема й рідні турецьких знаменитостей.
Так, зірка серіалу "Постукай у мої двері" Чагри Читанак у своєму Twitter написав, що будинок, у якому жила його мама, повністю зруйнований. Жінка не виходить на зв'язок, тож він припускає, що вона перебуває під завалами. Чагри звернувся до всіх небайдужих з проханням про допомогу.
"Зруйнована будівля, де я народився і виріс. Моя мама була там! Ця будівля є найвищою, і там було багато людей. Будь ласка, простягніть руку та допоможіть врятувати якомога більше людей", - написав актор.
Також ще одна турецька акторка Меліса Асли Памук, яка грала у серіалах "Нове життя" та "Чорне кохання" розповіла, що її рідні опинилися під завалами. Та, на щастя, згодом тітку та бабусю знаменитості вдалося врятувати.
"Моя бабуся не може ходити, вона хвора... Вони застрягли в будівлі з моєю тіткою. Ми не знаємо, як справи з їхньою квартирою, чи є поблизу хтось, хто може допомогти?" – писала в Instagram знаменитість.
Нагадаємо, 6 лютого Туреччину сколихнули три потужних землетруси, які наробили багато лиха. Українські знаменитості не минули осторонь сумну подію та висловили слова підтримки турецькому народу.
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