Мама зірки серіалу "Постукай у мої двері" через землетрус у Туреччині опинилася під завалами

Рідні іншої турецької акторки теж опинилися під завалами, вона просить про допомогу.

Учора, 6 лютого, у Туреччині стався потужний землетрус, який, за останніми даними, забрав життя понад 5 тисяч осіб. Однак під завалами ще досі перебувають люди, зокрема й рідні турецьких знаменитостей.

Так, зірка серіалу "Постукай у мої двері" Чагри Читанак у своєму Twitter написав, що будинок, у якому жила його мама, повністю зруйнований. Жінка не виходить на зв'язок, тож він припускає, що вона перебуває під завалами. Чагри звернувся до всіх небайдужих з проханням про допомогу.

Чагри Читанак / Фото: instagram.com/ctnkcgri

"Зруйнована будівля, де я народився і виріс. Моя мама була там! Ця будівля є найвищою, і там було багато людей. Будь ласка, простягніть руку та допоможіть врятувати якомога більше людей", - написав актор.

Також ще одна турецька акторка Меліса Асли Памук, яка грала у серіалах "Нове життя" та "Чорне кохання" розповіла, що її рідні опинилися під завалами. Та, на щастя, згодом тітку та бабусю знаменитості вдалося врятувати.

Меліса Асли Памук / Фото: instagram.com/melisapamuk

"Моя бабуся не може ходити, вона хвора... Вони застрягли в будівлі з моєю тіткою. Ми не знаємо, як справи з їхньою квартирою, чи є поблизу хтось, хто може допомогти?" – писала в Instagram знаменитість.

Нагадаємо, 6 лютого Туреччину сколихнули три потужних землетруси, які наробили багато лиха. Українські знаменитості не минули осторонь сумну подію та висловили слова підтримки турецькому народу.

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