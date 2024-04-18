Мама зірки серіалу "Слово пацана" вийшла заміж за військового ЗСУ та живе в Україні

Зірка пропагандистського серіалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", російський актор Микита Кологривий здивував зізнанням, що його мама живе в Україні та перебуває у шлюбі з військовим ЗСУ.

Артист-путініст дав інтерв'ю російським пропагандистам. У розмові з журналістами він відверто заговорив про свою сім'ю. Зокрема, актор розповів про маму, з якою він часто спілкується телефоном, але давно не бачиться. Виявляється, жінка живе в Україні. Ба більше, вона перебуває у шлюбі з військовим ЗСУ.

"Спілкуємося, телефонуємо одне одному. Просто, мама живе в Україні. У нас із нею щодня діалоги, просто не бачимося. В неї чоловік - український військовий. Так що я ніби між двома вогнями перебуваю", - пожалівся Кологривий.

Микита Кологривий дав інтерв'ю російським пропагандистам

Тим часом сам актор виявився палким путіністом. Він підтримує дії влади РФ, а також розв'язану війну в Україні. Зокрема, у лютому 2023-го артист розхвалив російських окупантів, які чинять злочини на українських землях. Окрім того, Микита Кологривий незаконно перетинав територію України, приїхавши до окупованого Криму. В січні 2024 року за свою антиукраїнську позицію актор опинився в базі "Миротворця".

Нагадаємо, чимало російських знаменитостей підтримує війну в Україні. Утім, знайшлися й українці, які не засудили російську агресію. Зокрема, співачка Регіна Тодоренко замовчує про війну, а в березні взагалі стало відомо, що вона отримала громадянство Росії.

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