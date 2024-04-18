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Мама зірки серіалу "Слово пацана" вийшла заміж за військового ЗСУ та живе в Україні

Мама зірки серіалу "Слово пацана" вийшла заміж за військового ЗСУ та живе в Україні

Микита Кологривий

Сам актор палко підтримує дії російської влади та розв'язну Росією війну.

Зірка пропагандистського серіалу "Слово пацана. Кровь на асфальте", російський актор Микита Кологривий здивував зізнанням, що його мама живе в Україні та перебуває у шлюбі з військовим ЗСУ.

Артист-путініст дав інтерв'ю російським пропагандистам. У розмові з журналістами він відверто заговорив про свою сім'ю. Зокрема, актор розповів про маму, з якою він часто спілкується телефоном, але давно не бачиться. Виявляється, жінка живе в Україні. Ба більше, вона перебуває у шлюбі з військовим ЗСУ.

"Спілкуємося, телефонуємо одне одному. Просто, мама живе в Україні. У нас із нею щодня діалоги, просто не бачимося. В неї чоловік - український військовий. Так що я ніби між двома вогнями перебуваю", - пожалівся Кологривий.

Микита Кологривий дав інтерв'ю російським пропагандистам / ©
Микита Кологривий дав інтерв'ю російським пропагандистам

Тим часом сам актор виявився палким путіністом. Він підтримує дії влади РФ, а також розв'язану війну в Україні. Зокрема, у лютому 2023-го артист розхвалив російських окупантів, які чинять злочини на українських землях. Окрім того, Микита Кологривий незаконно перетинав територію України, приїхавши до окупованого Криму. В січні 2024 року за свою антиукраїнську позицію актор опинився в базі "Миротворця".

Нагадаємо, чимало російських знаменитостей підтримує війну в Україні. Утім, знайшлися й українці, які не засудили російську агресію. Зокрема, співачка Регіна Тодоренко замовчує про війну, а в березні взагалі стало відомо, що вона отримала громадянство Росії.

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