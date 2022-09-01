MamaRika дала відсіч хейтерам та показала, у яких умовах ночувала на гастролях у Варшаві

Днями MamaRika та її чоловік Сергій Середа вирушили до Європи, аби провести декілька благодійних заходів. Однак одразу ж зіткнулися з хвилею запитань, як чоловік артистки перетнув кордон.

У своєму Instagram виконавиця одразу ж пояснила, що Сергій виїхав з країни, не порушуючи закон. Натомість хейтери однаково не припинили звинувачувати зіркову родину в обмані. Аби раз і назавжди розставити крапки над "і", MamaRika записала звернення до своїх неприятелів.

"Повірте, це дуже важко гастролювати з однорічною, грудною дитиною, долаючи тисячі кілометрів щодня, живучі у невідомо яких умовах, витрачаючи свої кошти, тому що далеко не кожен організатор перекриває банальні побутові речі, такі як бензин, проживання і так далі. І це все робиться для того, щоб назбирати хоч трішки тих коштів для наших воїнів, які прямо зараз ідуть у пекло. Тому що це наш фронт і тут ми максимально зараз корисні", - розповіла співачка.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Крім того, виконавиця закликала усіх коментаторів спочатку проаналізувати, що вони зробили для перемоги, а вже потім писати образливі повідомлення.

Також MamaRika показала кімнату, у якій їй довелося ночувати разом із сином та чоловіком у Варшаві.

"Квартира, куди нас пустили пожити у Варшаві добрі люди. Безмежно їм за це вдячні. Ось так ми "відпочиваємо" у Європі! Сподіваюсь тема закрита", – підписала фото артистка.

MamaRika показала квартиру, у якій ночувала у Варшаві / Фото: instagram.com/mamarika_official

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