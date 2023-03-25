MamaRika емоційно висловилася про зрадницю Оксану Марченко: "Чм*нька"

Співачка MamaRika емоційно висловилася на адресу путіністки Оксани Марченко, дружини підозрюваного в державній зраді Віктора Медведчука.

Виконавиця поділилася, що ніколи не вірила у слова та награну щирість телеведучої, яка свого часу вела талант-шоу на українському телебаченні.

"Там уже все. Чм*нька. Вона мене завжди дратувала, завжди мене, бл*ть, дратувала вона! Вона не здатна була від себе сказати жодного слова. Всі казали, що вона тільки з підслушкою говорила. Вона не мала жодного речення, сказаного від себе. Їй усе Путін говорив. Так, так, я думаю, так. Там прямий зв'язок був з пеклом. Взагалі г*вно спливає зараз. Нарешті ти вже бачиш, хто є хто. Так складається, що у критичні моменти все розкривається", - сказала MamaRika у підкасті Stand up Battle Club.

Оксана Марченко

Нагадаємо, що зрадниці Оксані Марченко було оголошено підозру у фінансуванні Росгвардії та МВС РФ під час війни. Чоловік екстелеведучої звинувачується у державній зраді та співпраці з РФ.

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