MamaRika із сином та чоловіком повернулася до Києва: "Ми надзвичайно щасливі!"

Співачка MamaRika та її чоловік, актор Сергій Середа, певний час були у Європі.

За час, проведений за кордоном, подружжя, MamaRika та Сергій Середа, вже засумували за рідною домівкою. Тому були надзвичайно раді повернутися до України. У своєму Instagram MamaRika поділилася щасливими кадрами з Києва.

Фото: instagram.com/mamarika_official

"Мамочка, ми дома! Як ви бачите, ялинка на місці, не переживайте! Ми надзвичайно щасливі, ми вдома! Це найкращий день у нашому житті. Кожен день, коли ми повертаємося додому - найкращий", - радісно повідомила співачка.

Фото: instagram.com/mamarika_official

Зіркова пара подолала непростий шлях з маленьким сином із Польщі через Львів до Києва.

Нагадаємо, що MamaRika та Сергій Середа вирушили до Європи із благодійними концертами. Однак у Польщі на подружжя чекав неприємний сюрприз - уся родина захворіла на коронавірус. Тоді співачка поскаржилася на погане самопочуття та європейську медицину.

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