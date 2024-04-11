MamaRika на тлі серйозної кризи у шлюбі відповіла, чи живе разом із чоловіком

Українська співачка MamaRika, яка переживає серйозну кризу в шлюбі, зізналась, чи живе разом із чоловіком, шоуменом Сергієм Середою.

Після того, як артистка зізналась, що в її стосунках із коханим проблеми, фани просто засипають кумирку запитаннями. Зокрема, у MamaRika цікавляться, чи живе вона разом із чоловіком, чи роз'їхалась. Співачка говорить, що поки вони не йдуть на такий серйозний крок. За словами виконавиці, в них із Сергієм Середою є маленький син, якому потрібні батьки.

MamaRika, Сергій Середа та їхній син / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Кажемо як є, ми живемо разом, в нас син. Це було б дуже егоїстично зараз звалити все на нього, ми йому потрібні", - прокоментувала артистка.

MamaRika також поділилася, що нині вони з коханим намагаються зробити все можливе, аби подолати кризу. Подружжя веде постійні діалоги одне з одним та відвідує психолога. За словами артистки, їм із Сергієм Середою потрібен час, аби налагодити стосунки.

MamaRika та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Ми намагаємось робити все, що в наших силах, щоб вийти з цієї кризи: постійні діалоги, робота з психологом, пробуємо чути одне одного, не звинувачувати і розуміти. Так, для того, щоб відновити або хоча б спробувати повернутися до того, що було, потрібен час, тому просто дайте нам його…", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika відверто зізналась, що перебуває на межі розлучення з чоловіком. Співачка розповіла, що вони постійно сваряться та на емоціях навіть можуть кидати предмети. Наразі подружжя намагається подолати серйозну кризу у стосунках.

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