ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
334
Час на прочитання
2 хв

MamaRika натякнула на другу вагітність: "Спочатку ми удвох, потім утрьох, а зараз вчотирьох"

MamaRika представила нову пісню та кліп на неї. Тим часом прихильники артистки звернули увагу на одну деталь, після якої запідозрили кумирку в вагітності.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
MamaRika

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika натякнула на другу вагітність.

Такі плітки поширилися після виходу нової пісні артистки "Одне питання", а також кліпу на неї. Зокрема, виконавиця представила атмосферне mood-відео, де показала їхню з чоловіком, гумористом Сергієм Середою, романтику.

Тим часом користувачі звернули увагу на одну цікаву деталь. У пісні MamaRika є такі слова: "Спочатку ми удвох, а потім ми утрьох, а зараз вчотирьох молимось". Фани одразу ж припустили, що таким чином співачка натякає на другу вагітність. Мовляв, слова "спочатку ми удвох" -  це вони з чоловіком, а "ми утрьох" – це в них народився син, "зараз вчотирьох" – це майбутня дитина.

  • "Мене хвилює лиш одне питання"... MamaRika при надії?

  • "І спочатку ми удвох, а потім утрьох, а зараз вчотирьох молимось"... Я сподіваюся, що правильно прочитала між рядків вашу велику новину! Чекаємо на поповнення в родині!

  • Вітаю з майбутнім поповненням. Легкої вагітності!

Однак не всі вважають, що MamaRika вагітна. Деякі фани зазначили, що, ймовірно, артистка врахувала й їхнього песика Рокі. Користувачі пригадали, що раніше виконавиця називала чотирилапого членом сім'ї та своїм другим синочком. Тож, мовляв, "ми утрьох" – це MamaRika, Сергій Середа та їхній песик, а "вчотирьох" – це разом із сином Давідом.

Нагадаємо, нещодавно ведучу Олену-Христину Лебідь запідозрили у вагітності. Знаменитість прокоментувала редакції ТСН.ua ці плітки і відповіла, чи справді при надії.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie