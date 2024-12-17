MamaRika ніжно привітала чоловіка з річницею стосунків і показала, як вони змінилися за 10 років

Українська співачка MamaRika зі своїм чоловіком, гумористом Сергієм Середою святкує важливу дату в сімейному житті.

Виповнилося 10 років, як закохані перебувають у стосунках. Тож пара спільним дописом в Instagram привітала одне одного з річницею. Закохані опублікували ролик, де продемонстрували, якими були ці 10 років стосунків.

Пара у короткому відео показала початок їхнього роману, як вони одружувалися у Таїланді, як MamaRika завагітніла, а потім народжувала, як підростав їхній син, які випробування їм довелося пережити. Це все зробило кохання співачки та гумориста лише міцнішим.

"10 років…", — коротко підписали відео закохані.

MamaRika у 10-ту річницю стосунків з чоловіком Сергієм Середою показала, як вони змінилися

У коментарях чимало прихильників привітало пару з річницею стосунків. Парі бажали міцного подружнього життя та зазначили, що вони мають ніжний та милий вигляд разом. Теплі слова MamaRika та Сергію Середі написали ведучий Андрій Чорновол, співачка Альона Омаргалієва, артистка Мішель Андраде та багато інших.

Нагадаємо, нещодавно журналіст Костянтин Грубич святкував важливу річницю у стосунках із дружиною. Пара прожила у шлюбі вже 30 років. Тож ведучий привітав обраницю зі святом і показався в її обіймах.

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