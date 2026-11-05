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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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248
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1 хв

MamaRika опинилась в лікарні і показала, як відходить від наркозу: що сталося зі співачкою

Артистка пояснила, чому зверталась до медиків за допомогою.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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MamaRika

MamaRika

Українська співачка MamaRika опинилась в лікарні та неабияк змусила прихильників хвилюватися за неї.

Виконавиця в Instagram-stories показалась у лікарняній палаті. Артистка лежала на ліжку та відходила від наркозу. Прихильники почали неабияк хвилюватися за неї, тож знаменитість пояснила, що сталося і чому вона зверталась до медиків за допомогою.

Зокрема, MamaRika поділилась, що приділила увагу своєму жіночому здоров’ю. Артистка зізналась, що їй ввели внутрішньоматкову спіраль. Цю процедуру виконавиці робили під наркозом.

«Дівчата, поставила спіраль. Короче, займаюся своїм жіночим здоров’ям. Основний меседж — я відходжу від наркозу. Дбайте про своє здоров’я, дівчата. Ви — перш за все королеви. Займайтеся своїм здоров’ям», — поділилась артистка.

MamaRika у лікарні / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika у лікарні / © instagram.com/mamarika_official

Поруч із MamaRika весь час був її чоловік, гуморист Сергій Середа, який підтримував дружину. Саме він зняв відео, як артистка відходить від наркозу.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika показала ніжні обійми і поцілунки з чоловіком. Також артистка дала лайфгак, як зігрітися у прохолодні дні.

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