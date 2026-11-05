MamaRika опинилась в лікарні і показала, як відходить від наркозу: що сталося зі співачкою

MamaRika

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Українська співачка MamaRika опинилась в лікарні та неабияк змусила прихильників хвилюватися за неї.

Виконавиця в Instagram-stories показалась у лікарняній палаті. Артистка лежала на ліжку та відходила від наркозу. Прихильники почали неабияк хвилюватися за неї, тож знаменитість пояснила, що сталося і чому вона зверталась до медиків за допомогою.

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Зокрема, MamaRika поділилась, що приділила увагу своєму жіночому здоров’ю. Артистка зізналась, що їй ввели внутрішньоматкову спіраль. Цю процедуру виконавиці робили під наркозом.

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«Дівчата, поставила спіраль. Короче, займаюся своїм жіночим здоров’ям. Основний меседж — я відходжу від наркозу. Дбайте про своє здоров’я, дівчата. Ви — перш за все королеви. Займайтеся своїм здоров’ям», — поділилась артистка.

MamaRika у лікарні / © instagram.com/mamarika_official

Поруч із MamaRika весь час був її чоловік, гуморист Сергій Середа, який підтримував дружину. Саме він зняв відео, як артистка відходить від наркозу.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika показала ніжні обійми і поцілунки з чоловіком. Також артистка дала лайфгак, як зігрітися у прохолодні дні.

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