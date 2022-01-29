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MamaRika ошелешила своєю вагою за 5 місяців після пологів

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MamaRika ошелешила своєю вагою за 5 місяців після пологів

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Артистка дуже швидко відновила струнку фігуру.

Українська співачка MamaRika майже півроку тому стала мамою.

Артистка дуже швидко повернула допологову форму. Так, вже за три місяці зірка сміливо хизувалася пласким животом у топі. Тепер, на прохання своїх фанатів, Настя розсекретила свою вагу. В Instagram-stories знаменитість розповіла, що зараз важить 54 кілограми, що навіть менше на кіло, ніж до вагітності.

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official
MamaRika / instagram.com/mamarika_official

"Я так мало не важила вже дуже багато років. Шо є, то є", – поділилася вона.

Зазначимо, на 9 місяці артистка мала вагу 70 кіло.

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