MamaRika ошелешила своєю вагою за 5 місяців після пологів

Артистка дуже швидко відновила струнку фігуру.

Українська співачка MamaRika майже півроку тому стала мамою.

Артистка дуже швидко повернула допологову форму. Так, вже за три місяці зірка сміливо хизувалася пласким животом у топі. Тепер, на прохання своїх фанатів, Настя розсекретила свою вагу. В Instagram-stories знаменитість розповіла, що зараз важить 54 кілограми, що навіть менше на кіло, ніж до вагітності.

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

"Я так мало не важила вже дуже багато років. Шо є, то є", – поділилася вона.

Зазначимо, на 9 місяці артистка мала вагу 70 кіло.

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