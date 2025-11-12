MamaRika після екстреної операції вийшла на зв'язок і розповіла про свій стан: "Була кровотеча"

MamaRika

Українська співачка MamaRika перенесла операцію.

Знаменитість вже вийшла на зв'язок після хірургічного втручання. У своєму Instagram акторка пояснила, чому їй потрібна була операція та як вона наразі почувається. Хірургічне втручання було екстреним. Співачка говорить, що в неї була кровотеча, ймовірно, саме менструації, останні декілька тижнів. Так бути не повинно. Тож, лікарі сказали MamaRika терміново лягати до лікарні та робити операцію.

Хірургічне втручання минуло успішно. Наразі виконавиця вже перебуває вдома. Попереду на артистку чекатиме реабілітація, яка триватиме близько двох тижнів.

MamaRika в лікарні після операції / © instagram.com/mamarika_official

"Я вже вдома. Операція минула успішно. Операція була по жіночому. Це екстрена операція. Була кровотеча останні декілька тижнів, це серйозні речі. Мені в терміновому порядку сказали лягати і все це пофіксити. Реабілітація після операції триває до двох тижнів", - поділилась артистка.

Нагадаємо, днями MamaRika зізналась, що їй терміново робитимуть операцію. Тоді співачка пояснила це тим, що в неї виникли серйозні проблеми зі здоров'ям. Через це виконавиці довелося перенести чотири найближчі концерти з туру на весну 2026 року.