MamaRika після госпіталізації вийшла на зв'язок з фанами: "Останні місяці були дуже складні"

Співачка MamaRika вийшла на зв'язок зі своїми шанувальниками після того, як налякала кадрами у кареті "швидкої".

У Instagram-stories артистка розповіла своїм підписникам, що з нею сталося. За словами MamaRika, просто перед виходом на сцену їй стало зле - у співачки тряснилася руки та було запаморочення. На щастя, на концертному майданчику були присутні медики.

"Вчора був дуже важкий день. Дякую, що ви хвилюєтеся, та питаєте, чи все добре. Я, як бачите, вже у вертикалі, але вчора була в горизонталі. Я відчувала, що останні місяці були дуже складні і в нас дуже багато роботи, стресі. Втома накопичувалася. У мене була підозра, що я просто зламаюся. Перед виходом на сцену я відчула, що просто не можу встати зі стільця. У мене тряслися руки, крутилася голова, сушило мене. Я просто не мала сил встати. Було страшне запаморочення. Добре, що на майданчику була карета "швидкої". Мене просто забрали і почали відкачувати. Виявилося, що тиск був 90/60, загальне виснаження організму, перевтома", - поділилася MamaRika.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Лікарі зробили співачці декілька уколів та допомогли піднятися на ноги. Попри своє погане самопочуття, MamaRika все ж таки вирішила вийти на сцену да фанів та заспівати. Втім, після такого інциденту зірка зізналася, що буде уважніше слідкувати за своїм організмом.

"Найголовніше, що мене напічкали всякими уколами, і я все ж таки вийшла на сцену. Це, щоб ви розуміли, стара школа. Але я зробила один висновок - слухати свій організм та не виснажувати себе. Я взагалі, не пам'ятаю, щоб в мене таке було в житті. Сьогодні я вдома з родиною, відсипаюсь і все вже добре", - сказала співачка.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

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