MamaRika після повернення до Києва залишає соцмережі: "Логічне завершення цієї феєричної поїздки"

Співачка MamaRika розповіла фанам, що погано себе почуває після повернення в Україну.

Не встигла MamaRika одужати після коронавірусу, на який із родиною захворіла у Польщі, як її спіткали нові проблеми зі здоров'ям.

У сторіз на своїй сторінці в Instsgram MamaRika розповіла, що після повернення до України відчула симптоми хвороби.

"Мій організм зрозумів, що ми вдома і я просто розвалилася, як тільки переступила поріг. Харчове отруєння, шлунок, головний біль і так далі. Це логічне завершення цієї феєричної поїздки", - написала виконавиця.

Сторіз MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Як зізналася шанувальникам співачка, вона дуже втомилася зі ці два місяці за кордоном і зараз дуже потребує спокою та часу із родиною. Саме тому MamaRika вирішила на певний час залишити соціальні мережі.

"Я пропаду на декілька днів з інсти. Обіцяю повернутися у вертикалі та бодрячком. Люблю вас", - звернулася до фанів артистка.

Нагадаємо, днями MamaRika разом із чоловіком Сергієм Середою повернулася до Києва після тривалого перебування за кордоном із благодійними концертами.

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