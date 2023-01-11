MamaRika похизувалася коштовним подарунком від чоловіка на річницю стосунків

Закохані разом вже вісім років.

Українська співачка MamaRika похизувалася коштовним подарунком, який їй вручив чоловік, гуморист Сергій Середа.

Зокрема, коханий виконавиці відповідально обирав презент, яким хотів потішити дружину. MamaRika зізналась, що навіть і не очікувала таке отримати. А подарував Сергій співачці коштовну прикрасу.

MamaRika з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Я взагалі не сподівалася на такий подарунок. Все-таки іноді корисно забувати про річницю", - поділилася емоціями артистка.

MamaRika з чоловіком / Фото: instagram.com/mamarika_official

Зазначимо, днями подружжя святкувало річницю стосунків. Так, закохані вже разом вісім років. Утім, парочка аж настільки була зайнятою вихованням однорічного сина Давида, що просто проґавила свято і забула одне одного привітати.

Однак Сергій вирішив все ж таки зробити коханій приємне та потішити її коштовним подаруночком.

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