MamaRika показала двоповерховий заміський будинок, до якого переїхала з чоловіком та сином

Співачка MamaRika та її чоловік-актор Сергій Середа разом з маленьким сином Давидом нещодавно переїхали у новий будинок.

Подружжя оселилося подалі від міської метушні та орендувало затишний двоповерховий дім під Києвом. Нову оселю MamaRika показала фанам у своїх Instagram-stories. Співачка провела детальну екскурсію по будинку та показала перший поверх.

"Ця важлива мить настала, тому що румтур починається! Покажу вам наш будинок, але поки що лише перший поверх. Другий покажу у другій серії", - почала артистка.

MamaRika показала заміський будинок, в якому живе з родиною / Фото: instagram.com/mamarika_official

На вході гостей зустрічає невеликий передпокій, в якому знаходяться полички для взуття та інших дрібних речей, а також двері, що ведуть до гаражу та у великий хол, де вже розташовані дві великі шафи для взуття та верхнього одягу.

MamaRika показала заміський будинок, в якому живе з родиною / Фото: instagram.com/mamarika_official

На першому поверсі також розташована гостьова спальня з власною вбиральнею та гардеробною кімнатою, а також додаткова вбиральня без душової кабіни.

MamaRika показала заміський будинок, в якому живе з родиною / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika показала заміський будинок, в якому живе з родиною / Фото: instagram.com/mamarika_official

Як розповіла MamaRika, більшість часу вони з родиною проводять все ж на першому поверсі. Там зіркові батьки облаштували ігровий куточок для сина та зробили зону для відпочинку з телевізором.

MamaRika показала заміський будинок, в якому живе з родиною / Фото: instagram.com/mamarika_official

Але зараз, в літній період, родина також проводить багато часу на свіжому повітрі. Тим паче, що простір за задньому дворику це дозволяє. На терасі співачка зробила затишний куточок з м'якими диванами і столиком та розставила великі вазони зі штучними квітами.

За словами MamaRika, вони планують ще доробити гарний газон, щоб там розмістити ігровий майданчик для Давида.

MamaRika показала заміський будинок, в якому живе з родиною / Фото: instagram.com/mamarika_official

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