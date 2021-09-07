MamaRika показала фото з пологового будинку, на яких зображена під час пологів

MamaRika показала фото з пологового будинку, на яких зображена під час пологів

Малюку артистки виповнився місяць.

Українська співачка MamaRika, яка нещодавно розповіла про грудне вигодовування, повідомила про свято у її родині.

Так, чотири дні тому виповнився місяць сину виконавиці та її чоловіка, продюсера Сергія Середи. З цієї нагоди у себе на сторінці в Instagram артистка поділилася рідкісними атмосферними кадрами, які були зроблені у пологовому будинку.

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

На фото MamaRika зображена у процесі пологів, а також одразу після народження первістка:

"Місяць нашому щастю. Розриває від любові… В голові лише одне запитання: "Як ми раніше жили без тебе, сину?" Ці фотокартки залишаю тут, як згадку про найважливіший день нашого із твоїм татом життя… " – підписала світлини співачка.

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

instagram.com/mamarika_official

Шанувальники кинулися вітати молодих батьків, а дехто ніяк не може заспокоїтися, що вони досі не оголосили імені малюка. Більш пильні юзери нагадали, що MamaRika та її чоловік назвуть ім'я сина одразу ж після його хрестин.

Нагадаємо, не так давно MamaRika розсекретила вартість своїх пологів. Артистка народжувала в приватному пологовому будинку.

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