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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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17
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1 хв

MamaRika показала ніжні обійми і поцілунки з чоловіком і дала лайфгак, як зігрітися в прохолодні дні

Артистка знялась у романтичному фотосеті з коханим, результатом якого вже поділилась у соцмережах.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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MamaRika та Сергій Середа

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika показала ніжні обійми та поцілунки з чоловіком, гумористом Сергієм Середою, і дала лайфгак, як зігріватися у прохолодні дні.

Виконавиця ще влітку знялась у романтичному фотосеті з коханим. Артистка позувала перед об’єктивом фотокамери у білій довгій сукні, тим часом її обранець одягнув рожеву сорочку та сірі штани в смужку.

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/mamarika_official

Парочка для фото ніжно обіймалась. Також Сергій Середа дарував MamaRika солодкі поцілунки то в щічку, то в плече. Тим часом щаслива співачка усміхалась.

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/mamarika_official

Як зазначила виконавиця, зараз за вікном стало неабияк прохолодно. Тож, співачка дала лайфгак, як зігрітися — обійнятися з близькою людиною.

«Холодно — жесть, гріємся обіймами та фотками з літа», — звернулась до прихильників артистка.

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika та Сергій Середа / © instagram.com/mamarika_official

Зазначимо, MamaRika та Сергій Середа почали зустрічатися у грудні 2014 року, а січні 2018-го пара заручилась. Закохані зіграли весілля у Таїланді. Сталося це у березні 2020 року. Вже у серпні 2021-го у співачки та гумориста народився первісток Давід.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika показала себе до та після збільшення губ. Також виконавиця поставила на місце критиків її зовнішності.

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