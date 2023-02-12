MamaRika показала романтичні кадри з весілля на березі моря у третю річницю шлюбу

Українська співачка MamaRika та її чоловік, актор Сергій Середа разом вже цілих вісім років.

Але офіційний шлюб зіркова пара взяла лише три роки тому. Цього року 12 лютого MamaRika та Середа святкують "шкіряне" весілля.

MamaRikа та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

У святковий день співачка пригадала, яким був найромантичніший день їхнього з чоловіком життя та поділилася світлинами з церемонії на своїй сторінці в Instagram.

"Три роки одружені, вісім років разом, вічність попереду…Люблю", - підписала добірку фото MamaRika.

MamaRikа та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRikа та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

Весілля пара відсвяткувала на березі моря у Таїланді в березні 2020 року. Щасливу мить закохані вирішили розділити лише удвох, тому певний час тримали одруження у таємниці.

MamaRikа та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRikа та Сергій Середа / Фото: instagram.com/mamarika_official

Зараз зіркове подружжя разом виховує сина Давида, якому незабаром виповниться два роки. Днями співачка розповіла про неприємний інцидент, який трапився з малюком та дуже налякав її.

Читайте також: