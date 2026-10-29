MamaRika показала себе до та після збільшення губ і поставила на місце критиків її зовнішності

MamaRika

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Українська співачка MamaRika показала себе до та після збільшення губ і жорстко відповіла критикам її зовнішності.

Зокрема, виконавиці дорікнули, що мовляв, натуральність їй більше личить. Нібито не варто було збільшувати губи, оскільки це має негарний вигляд. MamaRika не стала мовчати, а відповіла на ці закиди. Зокрема, співачка показала себе до та після косметологічних маніпуляцій. Артистка закликала не вдаватися до осуду та не нав’язувати власні стандарти краси комусь. MamaRika наголосила, що збільшила губи, оскільки захотіла цього.

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«Коли ми навчимося не пхати одна одній свої стандарти та бачення краси і зрозуміємо, що кожна жінка сама вирішує, що робити зі своїм тілом та обличчям! Між цими двома фото — не просто роки. Між ними величезний шлях до себе! Я люблю і ту втомлену Настю з першого фото. Ту, яка трохи загубилася, не мала ні часу, ні можливості приділяти собі увагу. Але так само люблю жінку, яку бачу в дзеркалі сьогодні! Жінку, яка пахала над собою як сраний кінь, багато чого пережила, багато чого зрозуміла і нарешті навчилася обирати себе!» — зазначила виконавиця.

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MamaRika до та після збільшення губ / © instagram.com/mamarika_official

MamaRika наголосила, що це її обличчя, тож вона робить те, що вважає за потрібне. Наостанок виконавиця порадила менше вдаватися до осуду, а замість цього бачити більше краси довкола.

«І справа далеко не в ботоксі чи гіалуронці в губах. Справа в тому, що сьогодні я точно знаю, хто я і чого хочу від життя! Моє обличчя — не місце для ваших стандартів краси. І ваше — теж! Менше осуду, більше компліментів, мої прекрасні! Разом ми сила!» — підсумувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно акторці Дар’ї Трегубовій дорікнули, що вона, мовляв, стала жертвою пластичної хірургії. Артистка жорстко відреагувала на ці закиди.

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