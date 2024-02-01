MamaRika показала, як їй робили мамопластику та який вигляд вона мала одразу після операції

Українська співачка MamaRika зробила мамопластику та ділиться подробицями про хірургічне втручання.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала кадри, як лікарі їй робили операцію. Зокрема, на фото видно, як MamaRika лежить в операційній, а медики виконують свою справу.

MamaRika в операційній / Фото: instagram.com/mamarika_official

Згодом після операції співачка вийшла на зв'язок. Артистка поділилася, що хірургічне втручання минуло успішно, вона чудово почувається, а також задоволена результатом.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Виходимо з наркозу, почуваюся прекрасно. Дві годинки поспала, я дуже задоволена. Я не знаю, що там, я ще не дивилася. А так все супер, я задоволена. Лікарі чудові. Все минуло успішно", - поділилася артистка.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Нині MamaRika відновлюється після хірургічного втручання та набирається сил. Підтримує співачку її чоловік, гуморист Сергій Середа. Виконавиця обіцяє згодом вийти на зв'язок та показати, як змінився її бюст після пластичної операції.

MamaRika з чоловіком / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Іду набиратися сил. Згодом повернуся. Дякую за таку шалену підтримку, ви в мене просто найкращі", - зазначила артистка.

Нагадаємо, MamaRika 31 січня повідомила, що наважилася на пластичну операцію. Зірка вирішила зробити мамопластику і пояснила чому.

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