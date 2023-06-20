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MamaRika показала, як із маленьким сином спала на підлозі під час російської атаки по Україні

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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1628
Час на прочитання
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MamaRika показала, як із маленьким сином спала на підлозі під час російської атаки по Україні

MamaRika

Армія РФ продовжує завдавати ударів по мирному населенню.

Співачка MamaRika показала, як вони з родиною ховалися від чергової атаки "шахедами" по Україні.

Виконавиця поділилася в Instagram-stories чорно-білою світлиною зі своїм маленьким сином Давидом - на фото хлопчик спав на застеленій підлозі, а зіркова мама спостерігала за безпекою сина поруч.

MamaRika просто не могла втримати емоцій через те, що змушена ховатися з дворічною дитиною від ворожих безпілотників, що летять просто над головами мирного населення.

"Гниди й*бані", - різко висловилася в бік росіян співачка.

MamaRika з сином / © instagram.com/mamarika_official
MamaRika з сином / Фото: instagram.com/mamarika_official

Зазначимо, що в ніч проти 20 червня російська армія знову завдала масованого удару по Україні - окупанти вдарили по нашій країні дронами та ракетами. Внаслідок ворожої атаки в Київській області були пошкоджені нежитлові споруди, приватні будинки та адміністративна будівля.

Раніше танцівниця Ілона Гвоздьова також показала, як разом із дітьми намагалася вберегти себе від нічних обстрілів.

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Дата публікації
Перегляди
1628
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