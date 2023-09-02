MamaRika показалася з розбитим чолом та розповіла, що з нею сталося

З артисткою трапився неприємний інцидент.
Українська співачка MamaRika схвилювала шанувальників своєю появою в Instagram-stories.
Виконавиця вийшла на зв'язок з фанами у Мережі та налякала їх сильною подряпиною на своєму обличчі. Як розповіла MamaRika, з нею сталася неприємна ситуація.
Співачка травмувалася просто у себе вдома, коли йшла по квартирі. MamaRika не помітила двері та врізалася чолом. Тепер у неї на лобі садно та гуля.
"Чи варто казати, що це нормально для мене просто йти і не побачити двері? Короче, у мене гуля. А завтра ще концерт благодійний у Києві", - іронічно сказала артистка.
Чоловік співачки, комік Сергій Середа, пожартував, що з його дружиною таке вже трапляється не вперше. Він пожалів кохану, але порадив їй бути обачнішою.
"Це нормально. Скільки разів це буде продовжуватися? Скільки? Тобі треба ще відпочинок. А треба ще по сторонах дивитися, куди ти йдеш", - пожартував над дружиною Середа.
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