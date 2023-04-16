MamaRika помірялася фігурами у купальниках з Василісою Фроловою

Українська співачка MamaRika поїхала на відпочинок з однорічним сином до Дубая, де вона, зокрема, відсвяткувала день народження.

Під час відпустки виконавиця не змогла не зустрітися з ведучою Василісою Фроловою, яка від початку війни живе з чоловіком та сином у Дубаї.

Зокрема, знаменитості разом відпочивали на пляжі та робили чимало світлин. Одним із фото MamaRika поділилася у своєму фотоблогу. На знімку виконавиця у блакитному купальнику помірялася фігурою з Фроловою. До речі, одразу помітно, що MamaRika нещодавно у Дубаї, адже на відміну від Василіси, на її шкірі зовсім немає засмаги.

MamaRika і Василіса Фролова / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Трішки гьорлз контенту", - підписала фото MamaRika.

Зазначимо, на відпочинок до Дубая співачка з сином приїхала лише на тиждень. Після цього виконавиця повертається додому, де на неї чекає чоловік.

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