MamaRika повернулася до будинку під Києвом і показала, як її домівка постраждала від окупантів

Українська співачка MamaRika разом з чоловіком Сергієм Середою та їхнім маленьким сином через три місяці після початку війни повернулися до свого будинку під Києвом.

Про це виконавиця розповіла у сторіс своєї сторінки в Instagram. MamaRika показала, де вони разом з чоловіком та сином ховалися від обстрілів, як будували барикади поруч з вікнами, аби їх не повибивало.

Фото: instagram.com/mamarika_official

Фото: instagram.com/mamarika_official

Фото: instagram.com/mamarika_official

Попри те, що родині MamaRika, можна сказати, пощастило і російські загарбники не залізли до їхнього помешкання, втім у будинку від вибухової хвилі потріскалися вікна:

"Сьогодні тупо весь день намагаємося привести будинок у порядок після всіх наслідків… По ходу, ще декілька днів будемо розгрібати, ремонтувати, вимивати весь цей треш… По, ходу ударною хвилею порозбивало вікна. Неприємний сюрприз ", - розповіла MamaRika.

Фото: instagram.com/mamarika_official

Фото: instagram.com/mamarika_official

Також, не стримуючи сльози, вона подякувала Богу за те, що її родина і маленький синочок цілі і неушкоджені.

Фото: instagram.com/mamarika_official

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