MamaRika пожалілася на серйозні проблеми зі здоров'ям у сина: "Жодного разу так не хворів"

Українська співачка MamaRika пожалілася, що її маленький син, якому в серпні виповниться три роки, серйозно захворів.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що раніше Давид міг підхопити якийсь вірус чи застуду. Однак організм хлопчика чудово давав раду хворобам. Наразі ж у сина MamaRika піднялася висока температура. Співачка зізналась, що хлопчик жодного разу так не хворів.

"Давид злягає з температурою. Не так, що просто з температурою, а з високою температурою. У нас такого ніколи не було. Він у мене кабачок сильний, він жодного разу так не хворів. Наш максимум був – це 37,5. У чувака температура під 39", - поділилася артистка.

Син MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Вже третій день поспіль син виконавиці хворіє. Артистка дає йому ліки, але вони не діють, висока температура постійно тримається. Тож, виконавиця відвела хлопчика на огляд до лікаря, аби нарешті з'ясувати причину хвороби та вилікувати сина.

"Це вже третій день за рахунком ми постійно з температурою, постійно на ліках. Я чула, що ходить дитячий виріс, але я такою свою дитину не бачила жодного разу. Ми їдемо до лікаря, дивитися, здавати аналізи. Ми дві ночі не спимо, бо він не спить. Соплі, температура і так далі", - додала зірка.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, раніше MamaRika у сльозах виходила на зв'язок до прихильників та жалілася на свій емоційний стан. Нині ж виконавиця зізналась, що в неї виникло чимало негараздів, а останньою краплею стала хвороба сина. Тим не менш, зірка намагається триматися на позитиві.

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