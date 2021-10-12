MamaRika пригадала, як влізла в бійку, аби захистити свою подругу від сексдомагань

Зірка поділилась своїм досвідом.

Українська співачка MamaRika поміркувала над такою серйозною темою, як домагання в громадських місцях.

Зірка занепокоєна тим, що в нашій країні жінки мовчать та вдають ніби нічого не сталось.

"Чомусь у нас заведено мовчати про цю проблему, уникати її та вдавати ніби це нормально, коли хтось пристає на вулиці або ж відпускає недоречні фрази з приводу зовнішності. Жахливо, коли хтось дозволяє собі тактильний контакт", - висловилась зірка.

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Виконавиця поділилась, що цінує особистий простір. Їй пощастило, що вона має "гострий язик", та відсікає від себе подібних "кадрів" однією фразою або поглядом.

Однак, бувають й такі, що застосовують силу. MamaRika зізналась, що з нею якось сталась подібна ситуації.

"Скажу чесно - у Мамки була така ситуація. Я навіть влізла в бійку, захищаючи свою подругу. На щастя, що все закінчилося добре. Але буває й по-іншому", - пригадала співачка.

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