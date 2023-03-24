MamaRika пригадала, як зрадниця Повалій "зливала" українських артистів на шоу у РФ: "Продажне г*вно"

Співачка MamaRika пригадала, як артистка-зрадниця Таїсія Повалій була в журі відомого шоу "Фабрика зірок".

Разом з іншими українськими зірками MamaRika 2012 року брала участь у російсько-українському сезоні шоу. Тоді серед суддів були переважно так звані зірки з РФ, а також Повалій, яка називала себе українською співачкою.

Однак своїх же молодих виконавців зрадниця підтримувати і не збиралася, а навпаки ставила найгірші оцінки та навмисно "топила" їх.

"Ще тоді, коли в Україні вона вважалася артисткою, ми думали, що вона наша. Перепрошую, це г*вно сиділо в журі, і нас "мочило". Своїх українських артистів. Там суть була яка? Що ми типу боролися з їхньою "фабрикою". Логічно, якщо ти наша, то ти своїх підтримуєш усіма силами. А вона нам ставила 1-2 бали, а вона нас зливала, бо їй сказали це робити. Продажне г*вно, я не можу стримати себе", - розповіла MamaRika в інтерв'ю GLOSTER FM.

Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Тоді українські артисти навіть підходили до Повалій та її чоловіка, продюсера Ігоря Ліхути, та намагалися з'ясувати, чому вони "валять" українців, але чіткої відповіді так і не отримали.

Зазначимо, що Повалій з 2014 року обрала сторону росії та продовжила там концертну діяльність. Путіністка цинічно замовчує війну в рідній країні та підтримує геноцид українців.

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