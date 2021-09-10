MamaRika про стосунки з чоловіком після народження сина: "Звичайно, ми сваримося"

MamaRika про стосунки з чоловіком після народження сина: "Звичайно, ми сваримося"

Артистка розповіла, як вони борються з мікрокризами.

Українська співачка MamaRika, яка нещодавно показала фото з пологового будинку, зізналася, що після народження сина, їхнє з чоловіком подружнє життя "перевернулося з ніг на голову".

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Артистка зізналася, що малюк займає майже весь їхній час. У них з чоловіком немає можливості, аби побути наодинці з самим собою, а тим більше – відпочити лише вдвох.

"Звичайно, як і всі батьки, ми без тями закохані у наше чадо, але зараз поняття "ми" стало дуже розмитим, і над цим потрібно працювати. Малявка керує життям двох дорослих людей – це потужний удар по тих "двох", якими ми були ще місяць тому", - поділилася виконавиця.

До слова, знаменитість розповіла, що народження дитини неабияк змінило їхнє життя. Вони періодично сваряться. MamaRika зізналася, що буває й так, що після сварки вона говорить чоловіку, що "візьме назад своє прізвище". Але, попри труднощі, подружжя навчилося справлятися з їхніми мікрокризами.

"Нас постійно рятує гумор, без нього ну ніяк. Ну і, мабуть, головне вчасно обійняти свою половину, згадати, хто ви одне одному, і відпустити все. Час летить так швидко, тому треба бути тут і зараз, і як би не було складно, кайфувати від всього, що відбувається, і таки знаходити цю хвилинку для "двох", нехай і вже зовсім інших", - поділилася виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika відверто розповіла про грудне вигодовування. Вона зізналася, що для неї це виявилося важчим, ніж народжувати.

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