MamaRika приголомшила, як її син з роками змінився: "Коли він так виріс"

MamaRika з чоловіком та сином / © instagram.com/mamarika_official

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Українська співачка MamaRika приголомшила, як її син від чоловіка, гумориста Сергія Середи, з роками неабияк змінився.

Зокрема, знаменитість в Instagram-stories опублікувала фото з 3-річним Давідом. Вони прогулювалися в одному з київських ТРЦ та не стрималися, аби на тлі оглядового колеса не зробити декілька знімків. На фото, якими поділилася артистка, Давіда вже просто не впізнати. Хлопчик з роками неабияк підріс та змінився.

Чоловік MamaRika з їхнім сином / © instagram.com/mamarika_official

Ба більше, MamaRika теж була здивована. Артистка зазначила, що й сама не помітила, коли її син та швидко виріс.

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"Коли він так виріс", - поцікавилася артистка.

Син MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Зазначимо, MamaRika народила сина 2 серпня 2021 року. Батько хлопчика – гуморист Сергій Середа, за якого артистка вийшла заміж у березні 2020 року.

Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар поділилася рідкісним фото з донькою від Олександра Стоянова. Знаменитість показала, як 10-річна Настя помітно підросла.