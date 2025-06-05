MamaRika приголомшила кардинальним схудненням без дієт і розкрила головний секрет

MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

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Українська співачка MamaRika приголомшила результатом схуднення без жодних дієт і розкрила, як їй це вдалося.

У виконавиці неабияк струнка фігура. Віднедавна артистка ще й помітно схудла. В коментарі для "Люкс ФМ" артистка говорить, що не сидить на жодних дієтах, адже проти цього, хіба що за винятком нагляду лікарів. MamaRika зізнається, що дотримується здорового способу життя та стежить за організмом.

"Жодних дієт! Я взагалі противник дієт, якщо це нездорова дієта під наглядом лікаря – я проти. Я вважаю, що треба їсти! Я навіть зараз проходжу чекап і всі ці справи. Стежу за здоров'ям, бо коли ти в турі, треба пильнувати за здоров'ям", - ділиться артистка.

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MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Співачці допомагає підтримувати своє тіло в тонусі здоровий спосіб життя. Окрім того, вона займається йогою, разом із чоловіком ходить до спортивного залу та практикує медитації. Також MamaRika не приховує, що їй пощастило з генетикою.

"Я за здоровий спосіб життя, я не п'ю майже. Йога, зал. Ми з чоловіком ходимо в зал разом, бо це наш час проведення разом. Це також медитація і позитивний настрій. Можливо, генетика, що я буду брехати! У мене мама худа, тому так", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Василіса Фролова в бікіні похизувалася ефектним схудненням. Знаменитість переконана, що зараз її тіло має кращий вигляд, аніж 30 років тому.