MamaRika публічно поскаржилася на чоловіка: Сергій Середа її передражнив і насмішив фанів

Сергій Середа та MamaRika / © instagram.com/serega_sereda

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Співачка MamaRika поділилася кумедною сімейною історією та показала, через що вкотре сперечалася зі своїм чоловіком Сергієм Середою.

Артистка давно не приховує, що за лаштунками їхнього шлюбу вистачає жартів і взаємних підколів. Цього разу приводом для сміху стала звичайна розмова. Сергій вирішив пародіювати дружину просто перед камерою. Він запевнив, що саме так вона поводиться під час спілкування. Шоумен настільки захопився перевтіленням, що MamaRika не стримала емоцій. Вона навіть винесла ситуацію на суд своїх підписників.

«Ну от що з ним після цього зробити?» — з усмішкою звернулася співачка до шанувальників, запитавши, чи справді вона розмовляє саме так, як це показав її чоловік.

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MamaRika / © instagram.com/mamarika_official

Середа зобразив дружину максимально емоційною: із жувальною гумкою, активною мімікою та характерними рухами головою. Він переконував, що саме так MamaRika веде бесіду. Хоча пародія була очевидно перебільшеною, прихильники артистки навряд чи не впізнали в ній знайомі риси. Адже співачка й сама часто з’являється у соцмережах із гумкою та не приховує свого темпераменту.

Сергій Середа / © instagram.com/mamarika_official

Прихильники пари давно звикли до такого формату спілкування між закоханими. Вони регулярно кепкують одне з одного, не приховуючи побутових моментів, і нерідко перетворюють сімейні суперечки на привід для жартів.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Середа розсмішив шанувальників «хрускотом колін і запамороченням».

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