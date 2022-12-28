MamaRika різко відповіла на хейт через яскравий колір волосся: "Я і в 90 буду рожева"

Українська співачка MamaRika різко відповіла на хейт, який їй час від часу прилітає від підписників через рожеве волосся.

В Instagram-stories артистка поділилася, що їй набридла критика щодо її зовнішнього вигляду. Співачка зазначила, що фарбує волосся рожевим кольором, адже їй так подобається, і вона продовжуватиме це робити.

"Так, я знову фарбуюся в рожевий. А потім зроблю це ще багато-багато разів. Мене конкретно дістала реакція деяких моїх закомплексованих підписниць із проханням повернутися до блонду, що цей колір нібито більше для малоліток і так далі", - поділилася артистка.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

MamaRika зазначила, що всі установи та заборони існують лише у вашій голові. Зірка додала, що продовжуватиме й далі робити так, як вважає за потрібне. Раптом хтось знову почне критикувати її через зовнішній вигляд, артистка пригрозила заблокувати.

"Віку, обмежень, правил не існує - це все у вашій голові! Якщо вам кайфово і при цьому ви не заважаєте іншим - та на здоров'я. Я і в 90 буду рожева, на кедах і з косяком в зубах (звісно в лікувальних цілях). Тему закрили. Інакше буду валити в бан!" – наголосила артистка.

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