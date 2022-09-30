MamaRika розчулила до сліз відео зустрічі маленького сина з бабусею і дідусем після 7 місяців розлуки

Українська співачка MamaRika не так давно разом з чоловіком, продюсером Сергієм Середою та однорічним сином Давідом повернулися до Києва.

MamaRika з чоловіком Сергієм Середою та сином Давідом дуже щасливі, що повернулися додому. Тепер же сім'я вирішила провідати родичів в Одесі.

На сторінці в Instagram співачка поділилася зворушливим відео, на якому зафільмована її зустріч з батьками чоловіка. Це вперше родина побачилася від початку повномасштабного вторгнення рф до України:

"Зробили сюрприз і приїхали до Одеси. Давідік не бачив своїх бабусю та дідуся цілих 7 місяців", - написала під відео MamaRika.

Своєю чергою, шанувальники артистки зізналися, що були дуже зворушені цими кадрами: "Ось воно – щастя", "Молодці! Батьки то є святе!", "Молодці, що поїхали! Це такі моменти в житті – бути разом хоч трошки! Аж сиджу, плачу, будьте разом щасливі!".

Нагадаємо, тиждень тому MamaRika повернулася до України разом з чоловіком та сином після тривалого перебування за кордоном із благодійними концертами.

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