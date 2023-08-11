MamaRika розчулила прем'єрою зворушливого кліпу з сімейними кадрами із чоловіком та сином

Співачка MamaRika розчулила Мережу прем'єрою своєї нової пісні "Останній день".

Разом з життєвим та проникливим треком виконавиця представила на своєму YouTube-каналі зворушливий кліп. Відео MamaRika зробила з пам'ятних для їхньої родини кадрів, деякі з яких шанувальники побачили вперше.

У такий спосіб співачка розповіла історію їхнього кохання з чоловіком, актором Сергієм Середою, та показала їхнє життя поза соцмережами.

"Якби це був мій останній день, що б я робив? Я впевнена, хоча б раз кожен з нас задавав собі це питання…особливо зараз. Особисто у мене в найважчі хвилини перед очима пролітають найтепліші миті: день, коли я сказала "Так", народження сина, обійми мами… Бо це і є те, заради чого хочеться жити це життя", - поділилася MamaRika.

До речі, у кліпі співачка також показала свій новий будинок під Києвом, в який вони з чоловіком та сином переїхали днями.

Читайте також: