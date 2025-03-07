MamaRika розплакалася, коли заговорили про батька в Росії: "Мені шкода, що так"

Українська співачка MamaRika зі сльозами на очах заговорила про батька, який живе в Росії.

Рідна людина артистки перебуває в РФ. Виконавиця в коментарі "Люкс ФМ" ділиться, що вони спілкуються, телефонують одне одному, хоч і не часто. Знаменитість зізнається, що в РФ перебуває її тато та бабуся. Вона не може втрачати з ними зв'язок, адже це рідні їй люди. Що ж стосується теми війни, то про це вони взагалі не говорять. MamaRika зазначила, що ще 11 років тому поставила батькові відповідну умову. Очевидно, на рідну людину співачки вплинула російська пропаганда.

"Я взагалі на цю тему не люблю говорити, бо це моя болісна тема. Можу сказати одне, ми домовилися вже давно. Війна триває 11 років, і в момент, коли це все почалося, ми домовились, що ми не спілкуємося на цю тему взагалі. Так, йому тяжко, він інколи хоче, але я зупиняю. Умова стояла так: "Якщо ти хочеш зі мною спілкуватися, давай ми не будемо цю тему підіймати!". Я живу в своїй країні, я тут, мене не можливо впевнити в іншому. Ми не говоримо про це. Ми спілкуємося дуже рідко, раз на пів року. Це мої рідні люди!" – поділилася артистка.

MamaRika заплакала / Фото: скриншот з відео

MamaRika також говорить, що батько спілкується й з онуком. Щоправда, він жодного разу не бачив Давида в житті, лише через відео. Коли артистка цим ділилася, то не змогла стримати сліз і розплакалася. Виконавиця зізнається, що для неї це неабияк болісна тема. Співачці хотілося б, щоб син побачив свого дідуся, однак вона не впевнена, чи це взагалі коли-небудь станеться.

"Він жодного разу не бачив онука. Мені шкода, що так…Мені шкода, що він не може його побачити…Мені тяжко…Я б хотіла, щоб він побачив онука, але не факт, що це взагалі коли-небудь відбудеться", - поділилася співачка.

MamaRika заплакала / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно MamaRika кардинально змінила імідж. Артистка вже хизувалася новим образом.

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