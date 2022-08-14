MamaRika розплакалася на сцені разом з маленькою дівчинкою під час концерту у Варшаві

Співачка MamaRika продовжує давати благодійні концерти у Європі. Днями артистка виступила у Варшаві.

Під час виконання пісні "Сину" до артистки на сцену піднялася маленька дівчинка, MamaRika обійняла дитину і разом з нею продовжила співати. У певний момент дівчинка почала плакати, своєю чергою, артистка теж не стримала сліз:

"Разом із малечею проплакали всю пісню на благодійному концерті у Варшаві. Без сумніву наші діти є кращими за нас і мають жити в мирі, вдома, в рідній Україні", - підписала відео MamaRika.

Шанувальники зірки, побачивши зворушливий ролик, зізналися, що й самі не змогли стримати сліз: "Аж сама заплакала, страшна реальність наших українців", "було дуже зворушливо! Ми всі плакали. Дякуємо за ваш чудовий виступ", "Дуже сумно. Наші дітки не заслуговують такого дитинства! Вони знають, що війна, вони сформовують свої думки, висновки. Вони, блін, взагалі повинні думати про інші речі. Більш дитячі… сумно".

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