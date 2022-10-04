MamaRika розповіла про кризу у стосунках з чоловіком: "Були на межі розриву"

Виконавиця MamaRika щаслива у шлюбі з українським коміком Сергієм Середою. Утім, у їхніх стосунках не завжди були все гаразд.

Артистка відверто поділилася з прихильниками, що вони з чоловіком пережили кризу. Це сталося на третьому році їхніх стосунків. Тоді пара ледь не розійшлася.

"Так, по класиці нас перековбасило десь на третьому році взаємин… Були на межі розриву", - пригадала артистка.

MamaRika з чоловіком / Фото: instagram.com/mamarika_official

Закоханим вдалося подолати разом всі негаразди. Нині пара вже два роки живе у щасливому шлюбі та виховує однорічного сина – Давида.

MamaRika з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Кохання перемагає егоїзм та емоції. Взагалі не варто прив'язуватися до цих криз. Просто має бути повага одне до одного, діалог та аналіз ситуації тут і зараз", - поділилася знаменитість.

MamaRika пригадала кризу у стосунках / Фото: instagram.com/mamarika_official

Нагадаємо, нещодавно також Даша Квіткова поділилася, як вони з Микитою Добриніним подолали кризу у стосунках. Непорозуміння у пари виникли після народження сина.

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