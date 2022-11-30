MamaRika розповіла про свої перші серйозні стосунки: "Які дурні були"

Українська співачка MamaRika пригадала свої перші серйозні стосунки з хлопцем.

В Instagram-stories прихильники артистки попросили її поділитися першим романтичним досвідом. MamaRika не стала приховувати та зізналась, що вперше почала зустрічатися з бойфрендом у 15-16 років.

Спочатку парочка лише просто ходила гуляти, трималася за руки. Згодом, їхні стосунки переросли у більш серйозні. Утім, через три роки вони розійшлися.

"Оу… Років у 15-16. Спочатку за ручки ходили, а потім переросло у серйозні стосунки. Зустрічалися близько 3-х років. Ой, які дурні були, зелені – кайф згадати", - поділилася знаменитість.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

Зазначимо, виконавиця вже два роки живе у шлюбі з гумористом Сергієм Середою. Пара зіграла казкове весілля у Таїланді 2020 року. Зустрічатися закохані почали ще 2015 року.

Минулого року у них народився первісток, якого вони назвали Давідом.

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