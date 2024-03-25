MamaRika розповіла, як 2-річний син злякався вибухів у Києві та якою фразою він її шокував

Артистка розповіла про болісну реакцію маленького сина на ракетний обстріл столиці.
Українська співачка MamaRika розповіла, як її 2-річний син злякався гучних вибухів у Києві.
Так, 25 березня російські окупанти ракетами обстріляли столицю України. Чи не в кожному районі Києва мешканці чули гучні вибухи. MamaRika розповіла, що її син Давид неабияк злякався та вперше розплакався.
Співачка поділилася, що 2-річний син під час ракетного обстрілу сказав: "Мамо, погані дяді пускають ракети". За словами виконавиці, ця фраза її просто шокувала.
"Було гучно! Давид вперше розплакався і сказав: "Мамо, погані дяді пускають ракети". Я завмерла…", - поділилася виконавиця.
MamaRika зізналась, що за ці два роки війни нерви вже просто на межі. Тим не менш, артистка радить берегти себе та в разі небезпеки ховатися в безпечне місце, адже невідомо, куди може влучити ракета або уламок від неї.
"Отак якоїсь секунди все твоє життя летить до д*пи! Все, що тобі дороге, може просто обірватися. Як ми тільки живемо ці останні два роки? Нерви на межі…Бережіть себе, якщо це взагалі можливо", - звернулася до підписників виконавиця.
Зазначимо, 25 березня окупанти обстріляли Київ. Ворог випустив дві балістичні ракети, які було збито. Однак уламки попадали в Печерському, Солом'янському і Голосіївському районах столиці. Внаслідок ворожої атаки поранень зазнало п'ятеро цивільних, двох з яких забрали до лікарні.
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