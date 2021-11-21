MamaRika розповіла, як вони з чоловіком розподілили обов'язки після народження сина

Чоловік артистки активно допомагає їй у догляді за малюком.

Українська співачка MamaRika три місяці тому вперше стала мамою.

У програмі "Світське життя" артистка зізналася, що у догляді за малюком їй не аби як допомагає чоловік, продюсер та гуморист Сергій Середа. Виконавиця поділилася, що вони "ще на березі" домовилися, що Сергій їй допомагатиме і в побуті.

"Обов'язки розподілили 50 на 50. Навіть більше скажу, вночі він забирає малого до себе і дає мені поспати. Так ми домовлялися на березі, він мене не обманув", - сказала MamaRika.

Як MAMARIKA та Сергій Середа розподіляють обов’язки по дому

Окрім того молоді батьки зізналися, чи присутній у їхньому житті інтим після народження первістка:

"Насправді він існує, коли маленька дитина, - секс існує. Він не дуже часто буває, зате який", - заінтригувала співачка.

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