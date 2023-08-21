MamaRika розсекретила, скільки заробляє на місяць і витрачає на оренду розкішного будинку під Києвом

Українська MamaRika розповіла про свій заробіток та розсекретила, скільки коштів витрачає на оренду двоповерхового будинку під Києвом.

Виконавиця разом з чоловіком та сином переїхала до нової оселі на початку серпня. Як зізналась артистка, на оренду цього будинку вона витрачає більше коштів, аніж попереднього. Однак власник виявився добре знайомим з творчістю MamaRika, коли вона ще була Ерікою, тож зробив їй знижку.

"Оренда понад 1000 доларів. Це не так страшно за такий великий будинок. Нам насправді зробили хорошу ціну, тому що власник будинку знає мене ще від часів Еріки", - розповіла артистка у розмові з Євгеном Фешаком.

Будинок, у якому MamaRika живе з родиною / Фото: instagram.com/mamarika_official

Також співачка розповіла й про свій заробіток. На місяць знаменитість заробляє понад 100 тисяч гривень, однак більшість з цих коштів вона витрачає на зарплати для своєї творчої команди.

"Мабуть, 100 тисяч гривень на місяць. У мене є команда, якій я плачу зарплатню. Там тільки зарплати порахувати, і вже от виходить", - поділилася знаменитість.

Загалом, під час повномасштабної війни заробіток артистів неабияк знизився. MamaRika говорить, що її гонорар різний: може бути і менше, ніж дві тисяч доларів, а може й бути більше. Також співачка не бере кошти, якщо виступає на благодійному заході.

MamaRika / Фото: instagram.com/mamarika_official

"Можна і більше, можна і безкоштовно, якщо це благодійний захід, то звичайно. Зараз немає фіксованого прайсу. Зараз часи такі, коли усілякі бувають винятки. Входимо в положення", - поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika неабияк налякала фанів. Співачку одразу зі сцени забрала "швидка". Згодом виконавиця вийшла на зв'язок та розповіла, що з нею тоді сталося.

Читайте також: