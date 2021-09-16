MamaRika розсекретила, як їй вдалося повернутись у форму після пологів

Артистка народила 1,5 місяця тому.
Українська співачка MamaRika вже дійсно майже повернула свою колишню форму після пологів, і нещодавно вона показала це, опублікувавши фото в купальнику.
На своїй сторінці в Instagram молода мама розповіла, як їй вдалося це зробити через 1,5 місяця.
MamaRika говорить, що треба обов’язково масажувати перед душем 7-10 хв проблемні зони сухою щіткою.
"Масаж щіткою треба чергувати зі спеціальним масажером. Бажано використовувати крем або масло для тіла", - зазначила артистка.
Окрім цього, MamaRika радить приймати контрастний душ та мазатися кремом від розтягнень. Також потрібно користуватися нефритовим ролером і не забувати про масаж обличчя.
"І, звичайно, закріплювати все бандажем. Я його ношу щодня, знімаю лише вночі", - радить артистка.
А також виконавиця стверджує, що треба намагатися правильно харчуватися та пити багато води.
"Я розумію, що страшенно хочеться їсти. Я вживаю солодке лише в першій половині дня. Також п’ю багато рідини та вживаю вітаміни. Намагаюся правильно харчуватися", - говорить виконавця.
Ну і, звичайно, займатися спортом, але лише в тому випадку, якщо це дозволено. Співачка ж обрала йогу та фітнес.
Нагадаємо, нещодавно MamaRika розповіла про стосунки з чоловіком після народження сина. Артистка зізналася, що вони періодично сваряться.