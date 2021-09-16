MamaRika розсекретила, як їй вдалося повернутись у форму після пологів

MamaRika розсекретила, як їй вдалося повернутись у форму після пологів

Артистка народила 1,5 місяця тому.

Українська співачка MamaRika вже дійсно майже повернула свою колишню форму після пологів, і нещодавно вона показала це, опублікувавши фото в купальнику.

На своїй сторінці в Instagram молода мама розповіла, як їй вдалося це зробити через 1,5 місяця.

MamaRika говорить, що треба обов’язково масажувати перед душем 7-10 хв проблемні зони сухою щіткою.

"Масаж щіткою треба чергувати зі спеціальним масажером. Бажано використовувати крем або масло для тіла", - зазначила артистка.

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Окрім цього, MamaRika радить приймати контрастний душ та мазатися кремом від розтягнень. Також потрібно користуватися нефритовим ролером і не забувати про масаж обличчя.

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

"І, звичайно, закріплювати все бандажем. Я його ношу щодня, знімаю лише вночі", - радить артистка.

А також виконавиця стверджує, що треба намагатися правильно харчуватися та пити багато води.

"Я розумію, що страшенно хочеться їсти. Я вживаю солодке лише в першій половині дня. Також п’ю багато рідини та вживаю вітаміни. Намагаюся правильно харчуватися", - говорить виконавця.

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Ну і, звичайно, займатися спортом, але лише в тому випадку, якщо це дозволено. Співачка ж обрала йогу та фітнес.

Нагадаємо, нещодавно MamaRika розповіла про стосунки з чоловіком після народження сина. Артистка зізналася, що вони періодично сваряться.

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